„Er hat Glück gehabt“ Dramatische Rettung: Feuerwehr zieht ins Eis eingebrochenen Mann aus Harthsee

In eine gefährliche Lage hat sich am Dienstag ein Mann nahe Borna gebracht. Er war in das Eis des Harthsees eingebrochen. Die Feuerwehr startete einen Großeinsatz.