In Egeln hat ein Auto nach einer Explosion in Flammen gestanden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Explosion: Mann wirft Gegenstand unter Auto – Fahrzeug in Flammen

Brandstiftung in Egeln

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Brandstifter in Egeln.

Egeln. - Am Dienstagabend hat ein Auto in Egeln in Flammen gestanden. Laut Polizei wurde eine unbekannte Person durch eine Überwachungskamera dabei beobachtet, wie er einen explodierenden Gegenstand unter das Fahrzeug des Ordnungsamtes der Gemeinde warf.

Durch die Explosion habe das Auto im vorderen Bereich gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Carport und danebenstehende Fahrzeuge verhindern, heißt es.

Der Brandort sei für weitere Untersuchungen beschlagnahmt worden. Der eingetretene Schaden konnte den Angaben nach bisher noch nicht beziffert werden.