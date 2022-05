Rund 3500 Menschen müssen nach dem Fund einer Fliegebombe am Mittwoch in Leipzig ihre Wohnungen verlassen. Die Bombe soll zeitnah entschärft werden.

Leipzig/DUR/mad - Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände der alten Messe in Leipzig laufen die Vorbereitungen zur Entschärfung. Die Evakuierung des Gebietes schreite fort.

Der Blingänger wurde am Mittwoch bei Arbeiten auf der Baustelle für den neuen Hornbach-Baumarkt an der Zwickauer Straße gefunden. Die Bombe soll laut Leipziger Feuerwehr am Mittwoch noch vor Sonnenuntergang entschärft werden.

Die von der Stadt Leipzg zur Verfügung gestellte Karte zeigt das Gebiet des Sperrkreises. (Grafik: Stadt Leipzig)

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der sächsischen Polizei bereitet gemeinsam mit der Feuerwehr die Entschärfung der 250-Pfund-Bombe vor. Zur Sicherheit der Anwohner planen Polizei und Feuerwehr ein Sperrgebiet rund um den Fundort von bis zu 800 Metern. Nach Angaben von Experten sei dies der erste Fliegerbombenfund auf der Alten Messe.