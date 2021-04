Attacke auf „Haus des Jugendrechts“ in Leipzig

Dresden/Leipzig - In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte drei Scheiben im Leipziger Bürokomplex „Haus des Jugendrechts“ zerstört. Sie warfen Steine in die Fenster und ein Farbglas an die Fassade, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig und das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen in Dresden mitteilten. Eine politische Motivation wird nicht ausgeschlossen, es gibt ein Bekennerschreiben im Internet. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) hat die Ermittlungen übernommen.

Im „Haus des Jugendrechts“ sind neben der Jugendgerichtshilfe ein Teil der Staatsanwaltschaft Leipzig und ein Kommissariat untergebracht. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Bei der Aufklärung setzten die Ermittler auf die Bevölkerung und suchen Zeugen, die am oder um den Tatort Auffälliges, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise aus den sozialen Medien und dem Internet geben können. (dpa)