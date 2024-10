Unbekannte Täter haben in Leipzig die Schlafstätte eines Obdachlosen angezündet. Der Mann konnte sich gerade noch retten.

Schlafstätte eines Obdachlosen angezündet: Mann entkommt in letzter Sekunde den Flammen

Angriff in Leipzig

In Leipzig ist die Schlafstätte eines Obdachlosen angezündet worden.

Leipzig. - In der Waldkerbelstraße in Leipzig ist bereits am 16. Oktober gegen 1 Uhr die Schlafstätte eines Obdachlosen durch unbekannte Täter angezündet worden.

Laut Polizei wurde der schlafende 32 Jahre alte Mann in letzter Sekunde wach und entkam den Flammen. Er sei unverletzt geblieben. Er habe noch wahrgenommen, dass mehrere Personen vom Tatort geflohen seien.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat oder möglichen Tätern unter der Telefonnummer 0341/96646666 zu geben.