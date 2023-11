Fans von Flugzeugen und Flugtechnik aufgepasst: Am Flughafen Leipzig/Halle werden in den kommenden Wochen wieder Durchstart-Flüge mit dem Airbus A380 trainiert. Es gibt neue Termine, an denen das Spektakel beobachtet werden kann.

Eine Lufthansa-Maschine des Typs Airbus A380 beim Start. Mit dem weltweit größte Passagierflugzeug werden in den kommen Wochen am Flughafen Leipzig/Halle wieder Durchstart-Flüge trainiert.

Leipzig - Mit dem größten Passagierflugzeug der Welt, dem Airbus A380, werden am Flughafen Leipzig/Halle wieder „Touch and Go“-Starts geübt.

Diese sogenannten Durchstart-Flüge - bei denen das Großraumflugzeug nur rund 20 Sekunden den Boden berührt und direkt wieder durchstartet - dienen den Piloten als Training für Landemanöver.

In einen Airbus A380 passen mehr als 500 Passagiere. Die Lufthansa hatte die Großraumflieger während der Corona-Pandemie eingemottet. Aufgrund großer Nachfrage nach dem Ende der Pandemie wurden diese aber teilweise reaktiviert.

Für Freunde und Fans von Luftfahrt und Flugtechnik sind die Lande-Start-Übungen des A380 ein beliebtes Spektakel. Hunderte Fans finden sich regelmäßig zu derartigen Trainings am Flughafen Leipzig/Halle ein, um die Manöver zu beobachten. Ein beliebter Aussichtspunkt ist der Besucherhügel. Dieser befindet sich an der Nordlandebahn an der Ernst-Thälmann-Straße zwischen den Ortschaften Glesien und Gerbisdorf.

Im Video: Flugmanöver-Übungen mit Airbus A380 auf Flughafen Halle/Leipzig

Archiv: 28.04.2023 / Der Airbus A380 ist das größte und schwerste Passagierflugzeug der Welt. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Die Touch-and-Go-Trainings konnten bereits in den vergangenen Monaten beobachtet werden. Und auch in den kommenden Wochen wird es wieder etliche Gelegenheiten dazu geben. Der Flughafen gab jetzt gegenüber der "Leipziger Volkszeitung" weitere Termine für die Trainingsflüge bekannt.

A380-Trainings am Airport Leipzig/Halle - Termine im November: 6.11., 8.11., 9.11., 11.11., 12.11., 22.11., 23.11. und am 24.11.

Geplante Trainingsflüge im Dezember:

01.12., 02.12., 04.12., 05.12., 22.12., 23.12., 29.12. und 30. Dezember



An- und Abflüge in Leipzig seien für alle Termine jeweils gegen 16 Uhr angesetzt, teilte der Flughafen mit. Die Termine könnten sich allerdings auch kurzfristig noch ändern.