Das Extremwetter der vergangenen Tage hat auf der A14 bei Leipzig nicht nur für Glätte gesorgt. Durch den Frost wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Magdeburg stark beschädigt.

Durch das Extremwetter der vergangenen Tage kam es auf der A14 bei Leipzig zu mehreren Unfällen. Durch den Frost waren an mehreren Stellen Betonteile aus der Fahrbahn gebrochen.

Leipzig/Magdeburg/DUR – Sturmtief "Elli" wirbelte zuletzt ganz Sachsen-Anhalt durcheinander. Anschließend sorgte Tief "Gunda" für Glätte im ganzen Land.

Welche Auswirkungen das Extremwetter hatte, zeigt ein Blick in das benachbarte Sachsen: Die A14 bei Leipzig wurde in Fahrtrichtung Magdeburg stark beschädigt.

A14 bei Leipzig: Mehrere Unfälle durch herausgebrochene Betonteile

Laut Polizei wurden am Montagabend gleich mehrere Fahrzeuge auf der A14 bei Leipzig beschädigt. Sie alle kollidierten mit herumliegenden Betonteilen, die sich mutmaßlich durch die frostige Witterung aus der Fahrbahn gelöst hatten.

Gegen 20.15 Uhr hatten mehrere Autofahrer die Unfälle in Fahrtrichtung Magdeburg per Notruf gemeldet. Durch die Betonteile sollen vier Fahrzeuge so schwer beschädigt worden sein, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren.

Frost beschädigt A14: Bis zu 30 Zentimeter tiefe Löcher in der Fahrbahn

Neben den Betonbrocken entstanden Löcher mit einem Durchmesser von bis zu 50 Zentimetern und einer Tiefe von bis zu 30 Zentimetern in der Fahrbahn.

Die Autobahnmeisterei entfernte die Betonteile und flickte die Fahrbahn provisorisch. Dafür wurde die A14 zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt.