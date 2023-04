Ein 87 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagmorgen in Leipzig von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Jetzt werden Zeugen gesucht.

87-Jähriger in Leipzig von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Leipzig/DPA - Ein 87 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagmorgen in Leipzig von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Der Mann lief an einer Ersatzverkehrhaltestelle an der Hermelinstraße parallel zur Straßenbahn in die gleiche Richtung und trat aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gleise.

In der Folge stieß er gegen die vordere rechte Ecke der Straßenbahn, wie es hieß.