16-Jährige aus Leipzig seit Sonntag vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Leipzig - Die Polizei in Leipzig sucht nach der 16 Jahre alten Elsa Jasmin S., die nach einem Streit am Sonntagmorgen verschwunden ist. Die Jugendliche verließ gegen 5.00 Uhr morgens die elterliche Wohnung im Leipziger Osten und kam seither nicht mehr nach Hause. Auch die Schule hat die 16-Jährige seither nicht besucht, so die Meldung der Polizei.

Bisher ist bekannt, dass sie letztmalig am Montag, 28. Juni 2021, Kontakt zu Freundinnen hatte. Ein Mobiltelefon hat sie nicht dabei. Alle Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Die Polizei in Leipzig wendet sich deshalb nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Elsa Jasmin S. wird wie folgt beschrieben:

circa 1,60 Meter groß

scheinbares Alter: 14 - 16 Jahre

Gewicht: circa 50 Kilogramm

dunkelblondes langes Haar

Bekleidung: blau/schwarz gestreifter Rollkragenpullover, schwarze Jogginghose, schwarze Lederjacke, weiße Turnschuhe der Marke Nike



Wer hat die 16-Jährige seit dem 27. Juni 2021 in Leipzig oder an einem anderen Ort gesehen oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966-4-6666 zu melden.