Brand in Leipzig 150.000 Euro Schaden - Wieder brennende Fahrzeuge bei Leipziger Autohändler

Erneut hat es in Leipzig bei einem Autohändler gebrannt. In der Nacht zu Mittwoch seien im Norden der Stadt sieben Fahrzeuge in Flammen aufgegangen, bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei rund 150.000 Euro.