Will die Baubehörde nach Unfällen nun etwas am Kreisel in Eutzsch unternehmen?

Eutzsch/MZ - Eine meterlange Reifenspur zieht sich über die Mittelinsel, einige Bordsteine sind zerkratzt, Pflanzen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Kreisverkehr bei Eutzsch an der B2/B100 hat Federn gelassen. Die „Kampfspuren“ lassen sich einigen Unfällen zuordnen, die sich in jüngster Zeit dort zugetragen haben. Erst vor kurzem sind gleich zwei Autofahrer - mal wieder - über die Mittelinsel gesaust. Sie hätten den Kreisverkehr zu spät gesehen, lautete ihre Begründung.