Wie der Kreis Wittenberg in die fünfte Jahreszeit gestartet ist

Wittenberg/MZ - Auf den Straßen des Landkreises herrschte am Donnerstag wieder närrisches Treiben. Karnevalisten, unter anderem aus Gräfenhainichen, Abtsdorf und Pretzsch haben sich fein herausgeputzt, um gemeinsam in die fünfte Jahreszeit zu starten - natürlich mit einem kleinen Unterhaltungsprogramm, der Schlüsselübergabe und auch der Wahl des Prinzenpaares.

Einem närrischen Coronatest mussten sich in Pretzsch mehrere zur Wahl stehende Prinzenkandidaten unterziehen. Foto: Paul Damm

Diese Wahl wurde im Heideort Pretzsch in diesem Jahr nach „strengen“ Corona-Auflagen durchgeführt. Schließlich wollten die Elbmooren, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiern, auf Nummer sicher gehen. Die potenziellen Bewerber auf den Posten des Prinzen mussten demnach mehrere Auswahlverfahren bestehen. In der ersten Runde sollten sie mit verbundenen Augen etwas verkosten. Wer falsch lag, der war raus. In der zweiten Runde war dann der Geruchssinn gefragt.

Auch die kleinen Funken waren am 11.11. mit dabei. Es gab noch einen Marsch durch den Ort. Foto: Paul Damm

Das Feld leerte sich. Ein eindeutiges Ergebnis sollte anschließend der närrische Coronatest liefern. Die Verbliebenen mussten sich einen Schnaps aussuchen, diesen dann auf einen Schnelltest träufeln. Nach wenigen Minuten stand das Ergebnis des Coronatests fest: „Wir haben unseren positiven-negativen Prinzen für diese Session gefunden“, freute sich Präsident Torsten Seelig über Prinz Tobias II.

Etwas später als 17.17 Uhr gab es in Abtsdorf den Schlüssel für die Narren. Fotos: Klitzsch

Seelig wies vor Ort darauf hin, dass die bevorstehende Eröffnungsveranstaltung am Samstag unter der 1G-Regel stattfinden wird. Das bedeutet, jeder wird am Einlass getestet, kann aber auch einen aktuellen Test mitbringen. Er sagt: „Ihr wisst ja, wir wollen einen unbeschwerten Abend verbringen.“