Veranstaltungstipps am Wochenende: Von Zirkus in Oranienbaum bis Live-Musik in Wittenberg

Wie wäre es mit einem Ostermarkt, einer Zirkusshow, einem Band-Abend oder einer Schlossführung? Die MZ hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengestellt, die in der Region besucht werden können.

Wittenberg/MZ - Ja, mal wieder bestätigt sich der Spruch: Der April macht, was er will! Vielleicht lässt sich aber für dieses Wochenende noch eine kurze Wolkenlücke finden, damit zum Beispiel der Ausflug zum Ostermarkt auf der Burg Roßlau oder zum spaßig-gemütlichen Familienfest in Radis nicht buchstäblich ins Wasser fällt. Und wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, der kann sich unter anderem für einen Besuch der überdachten Manege des Circus „Aramannt“ in Oranienbaum entscheiden oder an einer Sonderführung durch Schloss Mosigkau teilnehmen. Livemusik und Unterhaltung werden dieses Wochenende natürlich auch im Landkreis geboten.