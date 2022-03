Von der Straße abgekommen: Autofahrer stirbt bei Unfall in Coswig

Bei einem Unfall im Kreis Wittenberg ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen, nachdem er mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen war. Er starb noch vor Ort.

Coswig/dpa - Ein 57-Jähriger hat sich in Coswig (Kreis Wittenberg) mit seinem Auto überschlagen und ist tödlich verletzt worden.

Der Wagen sei aus ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve von der Straße abgekommen und ungebremst in eine Böschung gefahren, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Donnerstag.

Das Auto überschlug sich, flog über Baumstümpfe und einen Zaun und landete dann auf einem Grundstück. Der Autofahrer starb an der Unfallstelle im Ortsteil Möllensdorf.