Ukraine-Krieg und Corona-Impfpflicht: Kundgebungen in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Etwa 120 Menschen haben am Samstagabend in Wittenberg an einer Friedenskundgebung teilgenommen. Hintergrund ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dass er ältere Menschen kennt, welche die Bilder im Fernsehen dazu nicht ertragen können, erklärte der Oberbürgermeister der Lutherstadt, Torsten Zugehör (parteilos). Er ermutigte zum Helfen, man könnte Platz, Zeit oder Geld zur Verfügung stellen. Gläubige Menschen könnten beten. „Wir können solidarisch sein“, so Zugehör.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<