Stadtwerke und Feuerwehren im Landkreis Wittenberg sind für den Notfall gewappnet

Wittenberg/MZ - Auch wenn die Inzidenz sich gegenwärtig in Grenzen hält, die Sorge ist groß, dass sich das mit der Omikron-Variante ändert. Experten sehen die so genannte kritische Infrastruktur gefährdet, wenn zur gleichen Zeit sehr viele Menschen erkranken oder in Quarantäne müssen. Deshalb sollen jene, die das Leben maßgeblich am Laufen halten, sich vorbereiten auf eine derartige heikle Situation.