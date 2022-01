Semesterstart bei Volkshochschule Wittenberg verzögert sich

Wittenberg/MZ - Vor einem Jahr war es der Lockdown, diesmal sind es Omikron und der Schutz der kritischen Infrastruktur. Das Bildungszentrum Lindenfeld in Wittenberg ist geschlossen für den Publikumsverkehr, das betrifft insbesondere die Musik- und die Volkshochschule. Instrumentalunterricht und Kurse müssen daher ausfallen oder finden online statt. Bis Ende Januar gilt diese Regelung, zunächst.

Es gehe darum, die Verwaltung des Landkreises funktionsfähig zu halten, wenn es eng werden sollte, erklärt Thomas Sagner, Direktor der Kreisvolkshochschule. Das sei einzusehen und trotzdem nicht schön. „Es betrifft 76 Kurse und und circa 700 Teilnehmer, die wir alle benachrichtigen müssen“, rechnet er vor. Denn eigentlich sollte das Frühjahrssemester der Volkshochschule in diesen Tagen beginnen - mit ersten Kursen ab dieser Woche.

Hoffen auf Beginn Anfang Februar

Der Start des Semesters muss verschoben werden, wieder einmal. Sagner und sein Team hoffen nun auf Anfang Februar. Sicher ist das nicht. Es hängt von der Entwicklung der Pandemie ab. Der Direktor bittet daher jene, die sich bereits angemeldet haben, öfter mal auf der Internetseite der Bildungseinrichtung zu schauen, dort wird über die aktuelle Lage informiert. Allerdings werden Teilnehmer auch per Mail oder Telefon unterrichtet, wenn klar ist, wann es weitergeht.

Die Veranstaltungen, die im Januar nicht stattfinden können - betroffen sind insbesondere Gesundheitskurse - sollen möglichst nicht ausfallen, versichert Sagner. Sie werden verschoben in den Sommer: „Wir haben darin ja Übung.“ Dass das Umplanen nicht ganz einfach ist, zum Beispiel deshalb, weil die Zahl der Räume begrenzt ist, räumt er ein. Er sagt auch, dass die Dozenten mit Verständnis reagieren.

Von dem verzögerten Start einmal abgesehen, das Frühjahrssemester der Kreisvolkshochschule Wittenberg ist längst vorbereitet. Im Angebot befinden sich 253 Kurse, die wie gewohnt im Programmheft oder auf der Website vorgestellt werden. Das Programmheft ist gedruckt in einer Auflage von 5.000 Stück und bereits verteilt - zum Beispiel an Buchhandlungen, Sparkassen-Filialen, Bürgerbüros oder Arztpraxen. Es wurde leicht umgestaltet, mit größerer Schrift versehen und mit mehr Übersichtlichkeit. Manche Kurse sind bereits gut gebucht, für andere gibt es noch keine Anmeldungen. Sie können online erfolgen oder per Karte, die sich im Heft findet.

Bewährtes und Neues im Programm

Wie stets stehen bewährte Angebote neben neuen. Der Fachbereich Beruf und Grundbildung etwa, den Irka Schmidt verantwortet, umfasst 58 Kurse und 760 Unterrichtsstunden. Da geht es um die Steuererklärung ebenso wie um die Bedienung eines Computers. Die wieder aufgenommenen Offerten in Sachen Bildungsurlaub werden fortgesetzt mit nunmehr zwei Angeboten: Weiterbildung zum Kinder-Yoga-Lehrer und Resilienz am Arbeitsplatz.

Die so genannten Alphabetisierungskurse für Menschen mit nicht ausreichenden Kenntnissen beim Lesen, Rechnen und Schreiben werden nicht nur weitergeführt, sondern ausgebaut. „Die Kapazitäten reichen nicht. Wir haben immer wieder Nachfragen“, erklärt die Fachbereichsleiterin. Es sei gelungen, einen dritten Kurs ins Leben zu rufen - und eine weitere Dozentin zu gewinnen. Knapp 30 Anmeldungen lägen bereits vor, so Schmidt.

Im Fachbereich Gesundheit und Kultur hält das Programm nach den Worten von Birgit Präger insgesamt 79 Kurse bereit, darunter 21 der beliebten Präventionskurse, die von den Krankenkassen gefördert werden. Sie weist überdies auf verschiedene Neuigkeiten hin. Etwa auf Wochenend-Tanz-Workshops: Salsa und Discofox. Wer will, kann sich zudem am dreidimensionalen Filzen versuchen oder am Acrylmalen, den Kurs leitet eine Frau,

Ostereier nach sorbischer Tradition

die früher an einer Kunstschule im russischen Sankt Petersburg unterrichtete und auf Ausstellungen in zahlreichen Ländern verweisen kann. Plätze seien noch zu haben, sagt Präger, die überdies für einen Kurs wirbt, bei dem das Verzieren von Ostereiern nach sorbischer Tradition geübt wird - geleitet von einer einstigen Mathematiklehrerin.

Bleibt noch der Bereich Sprachen und Gesellschaft, der unter anderem mit „Bildung für die nachhaltige Entwicklung“ aufwartet - mit Tipps zum ökologischen und energieeffizienten Bauen oder zur Solarenergie auf dem eigenen Dach. Ebenfalls zu den Angeboten zählt unter dem Motto „Zeit zu zweit“ außerdem ein Mutter-Tochter-Kurs.