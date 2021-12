Rollende Teststation auf dem Marktplatz in Bad Schmiedeberg

In Vollmontur bittet Thomas Wendt ab sofort Personen in sein Wohnmobil, um dort den Nasen-Abstrich vorzunehmen.

Bad Schmiedeberg/MZ - Den Abstrich gibt es in der Kurstadt ab sofort auch auf dem „Beifahrersitz“ - und zwar im rollenden Coronatestzentrum, einem umgebauten Wohnmobil von Thomas Wendt. Da momentan nicht an Urlaub mit dem modernen Camper zu denken ist, hat sich der Söllichauer, der in seinem Ort eine Kfz-Werkstatt mit Autohandel betreibt, dazu entschlossen, eine weitere Testmöglichkeit zentral in Bad Schmiedeberg zu errichten. Ein kleines Testzentrum existiert zwar seit wenigen Wochen auf dem Parkplatz in der Nähe der „Moorküche“ und wird vom Eisenmoorbad betrieben, doch die Öffnungszeiten seien für viele Arbeitende ungünstig, findet Wendt.

Start um 5.30 Uhr morgens

Unter der Woche sind dort Schnelltests frühestens ab 8.30 Uhr möglich - für Arbeiter im Bauwesen oder auch Schüler, die sich etwa vor Unterrichtsbeginn testen lassen wollen, oftmals zu spät. „Ich habe mich dann im Internet informiert und festgestellt, dass die meisten Teststationen hier in der Umgebung frühestens acht Uhr öffnen“, sagt Wendt. Weil der Autofachmann aus Söllichau einige Leute kennt, die ziemlich früh am Morgen mit Arbeiten anfangen und einen tagesaktuellen Test benötigen, hat er kurzerhand die Entscheidung getroffen, eine Teststation zu eröffnen. Gegen 5 Uhr morgens startet er in Söllichau mit seinem Wohnmobil und positioniert sich mitten auf dem Marktplatz der Kurstadt; pünktlich um 5.30 Uhr werden dann die ersten Abstriche vorgenommen.

„Es haben mich schon viele angerufen, die einen Termin vereinbart haben und sich freuen, dass es jetzt auch früh am Morgen eine Testmöglichkeit gibt“, freut sich Wendt, der eigentlich offiziell am kommenden Montag mit dem Testen beginnen wollte und wochentags bis 17 Uhr anzutreffen ist; am Sonnabend von 6 bis 9 Uhr. Am gestrigen Freitag musste Wendt die Eröffnung aber schon vorziehen, weil viele Personen in Bad Schmiedeberg Bedarf angemeldet hatten.

Schulung beim Arzt abgeschlossen

Um die Abstriche kümmert sich Thomas Wendt persönlich; unterstützt wird der Söllichauer von seiner Frau. „Wir wechseln uns dann ab.“ Nachdem die Idee einer Teststation im November entstand, haben die Eheleute eine Schulung absolviert. „Wir haben das vor Ort beim Arzt gemacht. Es gibt zwar auch Schulungen übers Internet, die werden aber nicht anerkannt“, sagt Wendt. Seine Teststation ist inzwischen auch auf der Webseite des Landkreises Wittenberg gelistet.

Eine Anmeldung zum kostenlosen Schnelltest ist nicht erforderlich. Termine können auf der Seite https://anny.co/b/de-formal/mobile-corona-teststation-bad-schmiedeberg gebucht werden.