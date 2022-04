Prozess gegen Oranienbaum-Wörlitzer verzögert sich

Dessau/Vockerode - Wann im Schwurgerichtsprozess gegen einen Mann aus Oranienbaum-Wörlitz, der sich wegen versuchten heimtückischen Mordes in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu verantworten hat, mit den Plädoyers zu rechnen ist, ist inzwischen völlig offen. Am späten Montagvormittag stand fest, dass die 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau an diesem Mittwoch und auch am Donnerstagnachmittag die Verhandlung fortsetzen wird.