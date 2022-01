Prinzessin und Porzellan: Die Tipps der Redaktion für das Wochenende 7. - 9. Januar 2022

Wittenberg/MZ - Das letzte Weihnachtsferienwochenende steht an. Manch einer hat deswegen oder auch so noch Urlaub oder ein um den Feier- und den Brückentag verlängertes Wochenende vor sich. Aber auch für die, die nach der ersten Arbeitswoche im Jahr ein normales Wochenende erwartet, gibt es hier einige Ausflugstipps zu Veranstaltungen aus den Bereichen Heimatgeschichte, Kunst und Konzert.

Dessau: Zwei Ausstellungen.

Unter dem Titel „Ausstellung generell frisch“ wird in der alten Brauerei in Dessau junge Kunst aus Sachsen-Anhalt präsentiert. Neue Mitglieder des Berufsverbandes Bildender Künstler Sachsen-Anhalt stellen im Kesselhaus der ehemaligen Schultheiß Brauerei aus. Noch bis zum 30. Januar ist die sechste Ausstellung des Verbandes zu sehen.

20 Künstler zeigen in der seit 2013 existierenden Reihe „generell frisch“ ihre Arbeiten, neben Malerei, Grafik und Plastik auch Fotografien, Keramik und Installation sowie Objekt, Performance und textile Kunst. Die jungen Künstler wurden 2019 und 2020 in den Verband aufgenommen. Die Arbeiten entstanden in den vergangenen zwei Jahren und zum Teil in Auseinandersetzung mit dem Außergewöhnlichen der vergangenen beiden Jahre. Kuratiert wurde die Ausstellung von Magdalena Cichon und Korsin Reich. Mit dieser Ausstellung wird die Tradition fortgesetzt, die Alte Brauerei als Kultur- und Ausstellungsort zu nutzen. Geöffnet: Freitag bis Sonntag 14 bis 19 Uhr.

Wer einmal in Dessau auf Kunstspuren unterwegs ist, kann noch eine zweite Besonderheit erkunden. Nur noch bis Sonntag kann die Kabinettausstellung „Prinzessinnen-Weihnacht“ rings um das neuerworbene Gemälde von Johann Friedrich August Tischbein in der Anhaltischen Gemäldegalerie im Georgium besucht werden. Das Porträt der kleinen „Prinzessin Amalia Augusta vor einem Weihnachtsbaum“ zählt zu den schönsten Kinderbildnissen der deutschen Kunst (die MZ berichtete). Die Galerie hat das Gemälde im vorigen Jahr erworben und präsentiert es erstmals der Öffentlichkeit. Gezeigt werden auch andere Tischbein-Gemälde. Die Besucher erhalten einen Einblick in die Entstehungszeit des Porträts. Die Ausstellung ist noch täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Annaburg: Vortrag.

Am Sonntag gibt es im Porzellaneum Annaburg das erste Geschichtenfrühstück. Es beginnt um 9.30 Uhr. Reiner Helling, Autor des Buches „Aus Annaburg um die ganze Welt - Über die Geschichte einer bedeutenden Fabrik für Haushaltsgeschirr in der kleinen Stadt Annaburg“, hält einen Vortrag zur Geschichte des Porzellanwerkes. Im ersten Teil geht es um den Zeitraum von der Gründung der Steingutfabrik 1874 bis zur Umgestaltung Ende der 1960er Jahre. Bis zu 600 Beschäftigte fanden in den 20ern und auch nach dem Zweiten Weltkrieg hier Arbeit. Im Eintrittspreis von 15 Euro ist auch ein reichhaltiges Frühstück enthalten. Für Interessierte gilt die 2G-Regel. Informationen und Anmeldungen im Porzellaneum Annaburg, Torgauer Straße 68, Telefon 035385/31 15 56

Köthen: Konzert.

Ein Feuerwerk bekannter Melodien im musikalischen Stil von David Garrett und André Rieu präsentieren die Salon-Philharmoniker am Sonnabend, um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen zum Neujahrskonzert. Live und unplugged musizieren die Salon-Philharmoniker Songs aus den Popcharts und Hits aus Film-Musiken. Das Genre der Salonmusik verkörpert besonders virtuose, aber auch sentimentale Musik, die sich vorwiegend aus Bearbeitungen zu Pop-Classics von bekannten Melodien aus Oper, Operette, Musical, Film zusammensetzt. Zum Start ins Jahr 2022 erklingen Melodien von Johann Strauss (Donauwalzer) über John Kander (Cabaret) bis hin zu Leonard Cohen (Halleluja) oder auch Coldplay (Viva la vida).

Karten können in der Touristinformation im Schloss Köthen unter Telefon 03496/70099260 und unter www.schlosskoethen.de im Vorverkauf erworben werden.