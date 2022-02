Opel prallt frontal gegen Baum: Autofahrer stirbt nach Unfall im Landkreis Wittenberg

Gräfenhainichen/DUR/mad - Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag nach einem Unfall in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Bad Schmiedeberg mit seinem Opel zwischen den Ortschaften Eisenhammer und Schköna in einer Kurve frontal gegen einen Baum gefahren. Die Ursache war zunächst unklar. Der 56-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.