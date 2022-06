Mehr als 4.500 neue Bäume für den Oranienbaumer Stadtwald

Am Samstag, den 5. März pflanzten im Stadtwald Oranienbaum 150 freiwillige Helfer über 4500 neue Bäume. Verteilt auf zwei Pflanzflächen wurden 2500 Douglasien, 2000 Kiefern und eine Friedenseiche in den Boden gebracht.

Oranienbaum/MZ - Am Samstag sind im Stadtwald von Oranienbaum erneut in großer Zahl Bäume gepflanzt worden. Dem Bundestagsabgeordneten Sepp Müller (CDU) zufolge haben die 150 freiwilligen Helfer zusammen mehr als 4500 neue Bäume in die Erde gebracht. Konkret waren es 2500 Douglasien, 2000 Kiefern und eine Friedenseiche, um auf die derzeitige Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen.