Haus „Pflege und Wohnen Katharina“ in Oranienbaum beendet Demenzwoche mit Nachbarschaftsfest

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - „Einfach gemein - aber nicht entmutigend.“ Mit diesen Worten kommentiert Kathi Max am Sonntag in einer E-Mail das Verschwinden mehrerer großer Blumentöpfe. Dass die sich nicht von allein auf und davon gemacht haben, ist klar, nicht aber, auf wessen Konto die Wegnahme geht. Am Samstagnachmittag zierten die Margeritenstauden jedenfalls noch ein Schild im Eingangsbereich des Hauses „Pflege und Wohnen Katharina“ in Oranienbaum. Die von Max geleitete Einrichtung, die zur Johannesstift Diakonie gehört, hatte sich wie berichtet an der Woche für das Leben beteiligt und nun zum Abschluss zu einem Nachbarschaftsfest eingeladen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<