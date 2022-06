Frisches Geflügel für den Festbraten in Rackith kaufen

Rackith/MZ - Je näher es auf Weihnachten und die Festtage zugeht, umso ruhiger wird es auf dem Diakonie-Biohof in Rackith. Von dem lautstarken Geschnatter ist inzwischen nicht mehr so viel zu hören; nur noch ein paar Dutzend stattliche Gänse und Pekingenten watscheln auf dem weiträumigen Gelände des Hofes umher. Der Großteil ihrer Artgenossen wurde bereits geschlachtet und verkauft. In vielen Familien landen die gefiederten Tiere zur Weihnachtszeit als Festmahl auf den Tellern - für gewöhnlich schön goldbraun im Ofen gebacken, serviert mit Grün- oder auch Rotkohl, dazu Kartoffeln oder Klöße.

Und wer den Gänse- oder Entenbraten ohne ein schlechtes Gewissen am Heiligabend genießen möchte, der kauft ihn am besten in dem kleinen Hofladen von der Betriebsleiterin Undine Rehhahn. „Unsere Tiere sind Bio. Sie hatten hier bei uns ein schönes Leben“, erklärt die 47-Jährige, die sich mit viel Hingabe über ein halbes Jahr um das Wassergeflügel kümmert.

Über 1.000 Tiere auf dem Hof

In der Regel kommen die Jungtiere im Alter von sieben bis zehn Tagen - meist im Juli - auf den Diakoniehof. „Dann sehen sie richtig niedlich aus“, sagt die Uthausenerin. Für die quasi frisch geschlüpften Küken geht es dann erst einmal in den Stall an die Wärmelampe. Dort steht auch gleich Futter und Wasser bereit. Fast täglich kann man den etwa 250 Pekingenten, den 650 Flugenten sowie den 450 Gänsen, die auf dem Diakoniehof leben und über reichlich Auslauf verfügen, regelrecht beim Wachsen zusehen.

Appetit haben die weiß gefiederten Tiere gewaltig - nach fast einem halben Jahr im Winter bringen Ganter, also die männlichen Gänse, bis zu sechs Kilo auf die Waage. Und dabei bekommen sie kein Mastfutter, sondern eine zertifizierte Bio-Futtermischung. Diese besteht unter anderem aus Weizen, Mais, Sonnenblumenkernen, Erbsen, Hafer und ein wenig Raps. „Die Mischung ist direkt für die Ansprüche der Tiere gedacht. So nehmen sie wichtige Vitamine, Rohproteine und auch Fette auf“, sagt Undine Rehhahn.

Ansturm auf Hofladen

Für gewöhnlich hält sich das Geflügel auf dem Diakoniehof, der 2018 vom Augustinuswerk übernommen und seitdem als Integrationsbetrieb geführt wird, viel außerhalb der Ställe auf - auch aus Platzgründen. Jedes Jahr hat Rehhahn daher die Sorge, dass wegen der Ausbreitung der Geflügelpest eine Stallpflicht eingeführt wird. „Dann müssten wir die Tiere notschlachten“, nennt die 47-Jährige die Konsequenz der Stallpflicht. In diesem Jahr sind sie davon verschont geblieben.

Obwohl Rehhahn gemeinsam mit Mitarbeitern mehr als 1.000 Gänse und Enten in Rackith großgezogen hat, sind jetzt kaum noch welche übrig. Der Ansturm auf den kleinen Hofladen hat längst begonnen. Viele haben sich schon ein Prachtexemplar für die Festtage gesichert. Und wer nicht, der sollte sich beeilen. „Unsere Flugenten und Flugerpel sind bei uns komplett ausverkauft“, freut sich die Betriebsleiterin. Gut sieht es aber noch bei den Gänsen und Pekingenten aus. Geschlachtet wird in der Regel mehrmals pro Woche. Schließlich soll der Kunde immer frische Ware erhalten. „Viele, die bei uns Geflügel kaufen, sind langjährige Kunden“, erklärt Rehhahn und fügt hinzu: „Wer bei uns einkauft, legt Wert auf eine bewusste Ernährung.“ Den Tieren fehle es an nichts. Wie die Betriebsleiterin bemerkt hat, sei mittlerweile auch das Verständnis für etwas teurere, aber dafür qualitativ bessere Produkte gestiegen. „Lieber nicht so oft Fleisch essen, dafür aber wissen, wo es herkommt.“

Zweigstelle in Wittenberg

Seit 2018 besitzt der Diakoniehof auch eine Zweigstelle in der Wittenberger Feldstraße. Im „Gewächshaus“, so wird der Laden genannt, können neben dem Weihnachtsgeflügel auch jede Menge Gemüsesorten, wie etwa Paprika und Kartoffeln aber auch Gewürze, Wurstwaren, Marmeladen und andere Leckereien erworben werden. Sowohl dort als auch in Rackith sind Menschen mit Handicap beschäftigt.

Wer außerhalb der Geschäftszeiten Eier kaufen möchte, der wird in der Bürgermeisterstraße in Wittenberg Erfolg haben. Dort steht ein Automat, der rund um die Uhr geöffnet ist. Er wurde zwar mal zerstört, doch nun funktioniert er wieder und wird regelmäßig befüllt. Eine Weihnachtsgans sucht man im Automaten aber vergebens. Da wird man nur in Rackith oder in der Feldstraße fündig. Und wer die Tiere einmal gesehen hat, der wird mit dem Kochen sicherlich nur schwer bis Heiligabend warten können.