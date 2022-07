Das Wittenberger Impfzentrum zieht um, wird verkleinert - auch das Team wird reduziert

Nur noch wenige Impfwillige sind in den letzten Wochen in die Turnhalle im Berufsschulzentrum gekommen.

Wittenberg/MZ - Im Landkreis Wittenberg werden die Impfkapazitäten deutlich zurückgefahren. Am heutigen Freitag findet zum vorerst letzten Mal ein Termin in einem der so genannten Pop-up-Impfzentren statt - in Jessen. Damit endet die Städtetour der Impfteams, die am Jahresbeginn eingerichtet worden war, um jenen, die sich immunisieren lassen möchten, weite Wege zu ersparen.