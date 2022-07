Bürgermeister von Gräfenhainichen bekommt Blütenkranz

Enrico Schilling tritt ohne Gegenkandidat an.

Gräfenhainichen/MZ - Die Stimmung ist ausgelassen auf der kleinen Wahlparty im Areal der Gräfenhainichener Karnevalisten an diesem Sonntagabend. Zwar hat Enrico Schilling um 19 Uhr noch keine Zahlen zur Wahlbeteiligung, doch dass er in die zweite Amtszeit als Bürgermeister von Gräfenhainichen gehen wird, das steht fest. Denn Schilling hatte am Sonntag keinen Gegenkandidaten.