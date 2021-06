Autobahn bei Coswig in der Nacht teilgesperrt

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montagabend auf der A9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Coswig von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht.

Der Anhänger kippte auf die Seite. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste für die Bergungsarbeiten teilgesperrt werden. Die Bergung erfolgte in den Nachtstunden, sodass die Fahrbahn gegen 5 Uhr wieder frei war, hieß es von der Polizei. (mz)