Erdeborn/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Erdeborn sind am Montagnachmittag ein 38-Jähriger Autofahrer und sein zehnjähriger Sohn verletzt worden.

An der Kreuzung an der L 223 hatte ein Pkw, der aus Richtung Alberstedt kam, die Vorfahrt des aus Richtung Röblingen kommenden zweiten Pkws missachtet, wodurch es zum Zusammenstoß kam, teilte die Polizei mit. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.