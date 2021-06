Zwei schwer Verletzte nach Unfall auf L220 zwischen Tilleda und Hackpfüffel

Tilleda - Beim Versuch, mit einem Mal einen Sattelzug und einen Pkw auf der L220 zwischen Tilleda und Hackpfüffel zu überholen, ist am Dienstagmorgen ein 18-jähriger Autofahrer mit einem Pkw im Gegenverkehr kollidiert, so die Polizei. Der Mann wurde schwer verletzt, ebenso eine 39-jährige Insassin des entgegenkommenden Autos. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Sangerhausen und Nordhausen gebracht. Die Landesstraße war kurzzeitig voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war auch die Kelbraer Feuerwehr im Einsatz. Sie rückte vorsichtshalber mit 22 Wehrleuten und vier Fahrzeugen aus. (mz)