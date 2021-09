Zwei Männer im Krankenhaus nach Brand in Sanderslebener Autowerkstatt

Sandersleben/MZ/DKA - Ein 31 und ein 56 Jahre alter Mann sind bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Sandersleben am Freitagabend schwer verletzt worden. Sie wurden in eine Klinik nach Halle gebracht. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache aus.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. 45 Feuerwehrleute waren mit elf Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.