Workshop: Kinder gestalten mit Legosteinen die Zukunft

Sonnenuntergang am Romonta-Werk in Amsdorf

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Strukturwandel in Mitteldeutschland gilt als Generationenaufgabe. Und so verwundert es nicht, dass die Stabsstelle Strukturwandel nun die Jüngsten für das Thema sensibilisieren möchte. Am 17. und 18. August sind Kinder aus allen Landkreisen, die in Mitteldeutschland vom Strukturwandel betroffen sind, zu einem Workshop nach Halle eingeladen. In der Kreativschule können Mädchen und Jungs im Alter von sechs bis elf Jahren mit Legosteinen das Revier der Zukunft nach ihren Vorstellungen selber bauen. Im Rahmen der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit werden die Modelle dann vom 18. September bis 3. Oktober im Strukturwandel-Kubus auf dem Friedemann-Bach-Platz in Halle ausgestellt. Nach der Ausstellung erhalten die Kinder ihr Modell zurück.

›› Anmeldung zum Workshop unter: strukturwandel@stk.sachsen-anhalt.de. Weitere Informationen unter: https://lsaurl.de/tCVI“