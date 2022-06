Wo dieses Jahr die großen Festbäume in Mansfeld-Südharz herkommen

Sangerhausen/MZ - In diesen Tagen beginnt der graue November allmählich zu leuchten. Der Totensonntag ist vorüber, nun wird für die Adventszeit geschmückt. Was an Märkten und Konzerten stattfinden kann ist zurzeit zwar wieder mehr als unsicher geworden. Auf eines kann man sich aber verlassen - dass in den Städten und Dörfern wieder die großen Festbäume aufgestellt werden. MZ hat sich umgehört, wann und woher sie diesmal kommen.

