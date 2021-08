Wirtschaftsjunioren in Mansfeld-Südharz setzen auf mehr Vernetzung - auch nach Corona

So schön ist es mitten in Sachsen-Anhalt. Die Abraumhalden sind sichtbare Landmarken in Mansfeld-Südharz und zeugen vom Kupferschieferbergbau.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Ganz so schlecht wie man es manchmal mache, sei Mansfeld-Südharz gar nicht durch die Corona-Pandemie gekommen. Das zumindest ist die Meinung von Sandro Griesing, Vorsitzender des Verbands Wirtschaftsjunioren Mansfeld-Südharz, einer Vereinigung junger Unternehmer sowie Führungskräfte unter 40 Jahren, die sich in der Region einbringen wollen.

„Manchmal ist es ein Jammern auf hohem Niveau“, sagt Griesing. Es habe viele Unternehmer im Kreis gegeben, die sich Gedanken gemacht und gekümmert hätten, wie man mit der Corona-Situation fertig werden könnte. Das habe geholfen. „Und sollte eine neue Welle kommen, werden wir auch diese meistern“, so Griesing, der dem Verband seit dreieinhalb Jahren vorsteht. Sicherlich sei die Stimmung zu Beginn der Pandemie gemischt gewesen, auch hier habe die Unsicherheit und die Tatsache, sich nicht mehr persönlich sehen zu können, aufs Gemüt geschlagen. „Jetzt wird es aber besser, wir sehen uns einmal im Monat“, sagt der Sangerhäuser.

Der Verband versteht sich als Vernetzer im Landkreis und als Institution, die Tipps an junge Menschen weitergibt. „Wir organisieren zum Beispiel rhetorische Coachings mit Schülern“, sagt er. Diese Schulprojekte wolle man in Zukunft auch intensivieren. Griesing erinnert sich auch mit Freude an ein Auto-Speed-Dating im Jahr 2019, als man Führungskräfte und Unternehmer per Zufall in Autos setzte, damit diese sich konzentriert kennenlernen konnten. So etwas Innovatives solle es auch bald wieder geben, kündigte Griesing an. Denn Pandemie oder nicht, Kontakte braucht es immer.