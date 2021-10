Wird Radwegbrücke in Bennungen bald fertig?

Bennungen/MZ - Positive Nachricht für Auto- und Radfahrer: Die Radwegbrücke über den Leinemühlgraben an der Landesstraße 151 in Bennungen soll kommende Woche fertig werden. Das teilte Petra Witte, die Regionalbereichsleiterin der Landesstraßenbaubehörde (LSBB), auf Anfrage mit. Demnach kann dann die bisherige Baustellenampel an der Straße entfallen.

Wie Witte sagte, hatte sich bei den Instandsetzungsarbeiten die Montage der Brücke auf Grund von Lieferschwierigkeiten bei Holz und Stahl verzögert: „Nach den mir vorliegenden Informationen sollten die Stahlträger in der vergangenen Woche geliefert werden. Ab dieser Woche werden sie montiert und danach der Belag aufgebracht.“ Die Brücke könnte kommende Woche endlich komplett fertig werden.

Ursprünglich war das Bauende bereits für Anfang September geplant. Die LSBB investiert in die Arbeiten insgesamt 165.000 Euro. Noch einmal 25.000 Euro werden in die Sanierung des Radweges an der L 151 gesteckt. Hierbei werden etwa 2,1 Kilometer zwischen Berga und Görsbach saniert.

An der B 85 (Berga-Kelbra) investiert die LSBB 60.000 Euro in die Reparatur von etwa 1.700 Metern Radweg. An der B 86 (Edersleben-Oberröblingen) werden für 18.000 Euro rund 2,5 Kilometer Radweg repariert und an der L 230 (Abzweig Pölsfeld bis Annarode) rund 1,2 Kilometer. Die Kosten hier: 16.000 Euro.

Bei den Arbeiten würden Risse verschlossen, ein Schutz vor Baumwurzeln eingebaut und die Fahrbahnoberfläche erneuert.