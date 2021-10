Wie Experimente mit Cola die Schüler in Wallhausen überraschen

Mädchen und Jungen der Grundschule in Wallhausen sind in das Mint-Projekt eingestiegen. Was es damit auf sich hat.

Wallhausen/MZ - Ist Mathematik spannend? Und sind Naturwissenschaften wirklich interessant? Das kann man nur herausfinden, wenn man sich damit beschäftigt. Und zwar möglichst in jungen Jahren. Genau das ist die Herangehensweise des so genannten Mint-Projektes, in das jetzt auch Wallhäuser Grundschüler eingestiegen sind.

Die Standortleiterin der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) in Sangerhausen, Katharina Große, hat gemeinsam mit Ines Wohlsein vom Kreis-Kinder- und Jugendring Mansfeld-Südharz und Fabian Dost von der Hochschule Nordhausen das Projekt Mint-MSH bereits im Dezember 2020 gestartet. Mint steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Das Projekt gestaltet ein wöchentliches, außerschulisches Angebot für Kinder und Jugendliche. „Mint-MSH soll sich analog zu den Aktivitäten wie zum Beispiel im Sportverein oder in der Musikschule etablieren“, erklärt Große. Ziel sei es, zukünftige Fachkräfte zu sichern und vorrangig auch Mädchen und junge Frauen an diese Fachbereiche heranzuführen. Behutsam und - wie bereits erwähnt - so zeitig wie möglich. Und dass es etwa bei Viertklässlern noch nicht vordergründig um das Thema Berufswahl geht, ist auch klar. Aber Spaß macht den elf Wallhäuser Viertklässlern das Mint-Projekt, in das sie nun eingestiegen sind.

Und zwar mit einer ganz spannenden Frage, deren Antwort sie gemeinsam mit Fabian Dost gesucht haben: Was passiert eigentlich beim Mixen von Cola und Mentos? Das Ergebnis war beeindruckend: Geysire schossen in die Höhe und überragten die Kinder. Natürlich durften die Kinder auch selbst ihren eigenen Geysir erzeugen, Cola und Mentos waren zur Genüge vorhanden. In Wallhausen gibt es nun seit Ende September jeden Dienstag ab 13.30 Uhr spannende Mint-Experimente.

„Das Mint-Projekt kam sehr gut bei den Schülern an, sie haben es sehr gut aufgenommen. Sie sind mit Feuereifer dabei und warten nun jeden Dienstag gespannt auf ihren Dozenten. Ich bin sehr froh, dass wir das Mint-Projekt an unsere Schule holen konnten“, sagt Antje Pennewitz, Schulleiterin der Grundschule „Goldene Aue“ in Wallhausen.

„Ich freue mich riesig über den Erfolg in der Grundschule Wallhausen. Die glücklichen und begeisterten Gesichter der Kinder zu sehen, zeigte mir, dass wir mit dieser Projektidee genau den Nerv der Zeit treffen“, sagt Große. Die Zukunft des Landkreises werde von den Kindern gestaltet. „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir einen Grundstein im Bereich der Mint-Bildung mit diesem Projekt legen können“, so Große.

Bis zum Jahresende wolle man das Angebot auf die Sekundarschulen des Landkreises ausweiten. Je nach Klassenstufe und Interessenlage werde es dann vor Ort Mint-Angebote für Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren geben, so die DAA-Standortleiterin.