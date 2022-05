Wie die Menschen in Mansfeld-Südharz den Flutopfern in Rheinland-Pfalz helfen

Für die Menschen in Rheinland-Pfalz werden Spenden bei einer Walkingrunde um den Süßen See gesammelt oder direkt vor Ort mit angepackt.

Start der Spendenwalkingrunde um den Süßen See am Nordufer. Mit der Aktion wurde Geld für die Flutopfer gesammelt.

Seeburg/Mayschoss/MZ - Ein bisschen frische Luft, viel Bewegung und dabei noch was Gutes für andere tun: „Das geht“, dachte sich Bettina Hellfayer, und startete am Samstag eine Spendenwalkingrunde um den Süßen See. Der Erlös geht an die Flutopfer in Rheinland-Pfalz. „Die Menschen dort sind nach der Katastrophe stark gebeutelt. Ich sehe das als Möglichkeit, mich einzubringen und das Menschliche mit dem Sportlichen zu verbinden“, sagt Hellfayer, die die Laufrunde gemeinsam mit ihren Parteikollegen der Freien Bürger Mitteldeutschland (FBM) auf die Beine gestellt hat.