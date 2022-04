Wie die 145 ukrainischen Schulkinder in Mansfeld-Südharz unterrichtet werden sollen

145 ukrainische Schulkinder leben jetzt im Landkreis und sollen hier in Zukunft lernen. Das Land stellt derzeit die nötigen Lehrer ein.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Mathe steht neuerdings in der Bildungs- und Erholungsstätte in Ahlsdorf auf dem täglichen Programm. Die Erzieher der Bildungsstätte multiplizieren und dividieren mit den ukrainischen Kindern, die dort ein Zuhause auf Zeit haben. Auf Initiative der Stiftung Kinderheim Harkerode sind in der Touristenstation geflüchtete Menschen untergebracht. Unter ihnen sind auch Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter.