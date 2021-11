Wer hat am 9. Oktober einen Unfall auf der Landesstraße 230 in Richtung Grillenberg beobachtet?

Grillenberg/MZ - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am 9. Oktober gegen 17.10 Uhr ereignt hat. Ein Pkw kam dort zu diesem Zeitpunkt auf der Landesstraße 230 in Richtung Grillenberg in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern sowie einem Geländer. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

Das Fahrzeug musste einem unbekannten Pkw im Gegenverkehr ausweichen, da dieses auf die Gegenfahrbahn geraten war. Das Fahrzeug im Gegenverkehr verließ die Unfallstelle. Bisher konnten keine weiteren Angaben zum Fluchtauto ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03475/67 02 93 zu melden.