Weniger Corona-Kranke in Sangerhausen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Sangerhausen war lange Zeit die Stadt mit den meisten aktuell Coronainfizierten. Diese Position innerhalb des Landkreises hat die Kreisstadt an die Lutherstadt abgetreten. In Eisleben gibt es nach Angaben aus der Kreisverwaltung mit Abstand die meisten Coronainfizierten. Aktuell seien es 118 Personen, in Sangerhausen sind es 33. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz liegt Stand Mittwoch laut Robert-Koch-Institut bei 86,7 und ist damit wieder leicht gesunken. Zur letzten Meldung am Dienstag sind 17 neue Coronafälle dazugekommen. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden im Landkreis bis zum heutigen Tag laut Landesamt für Verbraucherschutz insgesamt 6.261 Fälle von COVID-19 registriert. 210 Personen sind bislang im Landkreis im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

Nachweis über Genesung wird vom Gesundheitsamt ausgestellt

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, haben Personen im Landkreis, die genesen sind, die Möglichkeit, einen entsprechenden Nachweis beim Gesundheitsamt zu beantragen. Der Antrag soll per E-Mail an gesundheitsamt@lkmsh.de gestellt werden. Wichtig sei, dass in der E-Mail folgende Daten enthalten sind: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und der Zeitraum der Quarantäne. Durch das Gesundheitsamt wird dann der entsprechende Nachweis ausgestellt und per Post an die Antragsteller versandt.

Aktuell erhielten in Mansfeld-Südharz 46.090 Personen ihre Erstimpfung, 16.129 Personen haben auch schon ihre Zweitimpfung erhalten. Alle Informationen auch über die Bürger Info & Warn-App (BIWAPP).

Die Lage in den Orten

Corona-Fälle in Gemeinden und Städten des Landkreises Mansfeld-Südharz, Stand 19. Mai, 3.12 Uhr:

Allstedt: 12 - Arnstein: 11 - Goldene Aue: 40 - Hettstedt: 36 - Eisleben: 118 - Mansfeld: 18 - Mansfelder Grund: 34 - Sangerhausen: 33 - Seegebiet: 24 - Südharz: 19 - Gerbstedt: 17

(mz)