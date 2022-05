Welches Konzept ein Stolberger Hotelbetreiber gegen erneuten Lockdown hat

Das Hotel Freiwerk in Stolberg

Stolberg/MZ - Das Stolberger Naturresort Schindelbruch und das Hotel Freiwerk werden erneut zu Vorreitern der Branche: Für beide Hotels gilt ab dem 22. November ein Gesamt-Sicherheitskonzept. Damit soll „auch in der vierten Corona-Welle sicheres touristisches Reisen in Deutschland“ möglich sein, sagt Eigentümer Clemens Ritter von Kempski. Das Konzept sei amtsärztlich bestätigt worden und durch die geltende Länderverordnung in Sachsen-Anhalt schon jetzt umsetzbar. Somit entfalle eine gesonderte Genehmigung, sagt Kempski, der zugleich Geschäftsführer ist.