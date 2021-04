Welche Orte in Mansfeld-Südharz als Filmkulisse gelistet sind

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Anfang Mai rückt wieder ein Filmteam auf Burg & Schloss Allstedt ein. In der mittelalterlichen Burgküche mit ihrem imposanten Kamin entstehen Szenen für den Film „Räuber Hotzenplotz“. Die Kulisse gehört zu den möglichen Drehorten, die die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) interessierten Produktionsfirmen im Internet anbietet. Im so genannten Location Guide - zu deutsch Drehort-Führer - sind Schauplätze aller Art aufgeführt, sortiert nach Jahrhundert, Epoche und Funktion. Von der Burg bis zum Plattenbau, von der idyllischen Landschaft bis zur trostlosen Industrieruine.

13 mögliche Drehorte in Mansfeld-Südharz gelistet

Für Mansfeld-Südharz sind zurzeit 13 mögliche Drehorte gelistet. Einige sind tatsächlich schon zum Schauplatz geworden. Neben Allstedt, wo 2016 Teile von „Katharina Luther“ entstanden, wurde auch schon mehrfach in den malerischen Mittelaltergassen von Stolberg gedreht. Beispielsweise 2016 für die Dokumentarreihe „Terra X“ im Kleinen Bürgerhaus und 2018 für das Roadmovie „Der Sommer nach dem Abitur“ mit Bastian Pastewka. Bei Til Schweigers „Eineinhalb Ritter“ kam Klostermansfeld mit ins Spiel, der Dokumentarfilm „Im Dreieck“ entstand zum Teil am Süßen See.

Wie kommt man als Drehort in die Datei? Indem man auf eine Anfrage der MDM antwortet. So wie Sangerhausen schon vor etlichen Jahren. „Wir waren auch immer mal mit in der engeren Auswahl, aber am Ende haben andere den Zuschlag bekommen“, sagt Stadt-Pressesprecherin Marina Becker, die Ansprechpartnerin für interessierte Produktionsfirmen ist. MDM-Sprecher Ulf Lepelmeier macht der Rosenstadt aber Hoffnung. „Das Europa-Rosarium zeigt die größte Rosensammlung der Welt, verfügt also über ein Alleinstellungsmerkmal und könnte daher eventuell auch von besonderem Interesse für eine zukünftige Produktion sein“, meint er.

Breites Angebot: Schloss Walbeck, Josephskreuz, Bergwerk Wettelrode und vieles mehr

Für Sangerhausen wäre das gut. Kommunen und Institutionen würden immer mehr erkennen, dass Dreharbeiten positive Effekte für die Gemeinden haben können, sagt Lepelmeier. Zum einen muss so ein großer Filmtross irgendwo übernachten und essen, zum anderen könne ein Filmdreh auch einen touristischen Werbeeffekt mit sich bringen und im besten Fall ein positives Image transportieren. Zumindest dann, wenn die Schokoladenseiten ins Bild rücken.

Doch nicht nur die sind als Filmkulisse gefragt. Und so sind als Kulissen gefragt. Und so ist auch das Angebot aus Mansfeld-Südharz breit gefächert. Allstedt beispielsweise hat nicht nur Burg und Schloss ins Rennen geworfen, sondern auch leerstehende Objekte in der Stadt und den Ortsteilen, die der städtischen Wohnungsgesellschaft gehören. Darunter die Gutshäuser in Klosternaundorf und Mittelhausen mit ihren imposanten alten Holztüren und Treppenaufgängen, aber auch den verwaisten Wohnblock in der Sophienstraße mit seinem maroden Charme.

Zum Angebot aus Mansfeld-Südharz gehören ebenso das Bergwerk Wettelrode, die Pfalz Tilleda, das Josephskreuz, die Jugendherberge Gorenzen, Schloss Walbeck, das Spenglerhaus in Sangerhausen und die Strecken und Züge der Mansfelder Bergwerksbahn. Häufig angefragt werden laut Lepelmeier zurzeit historische Bauwerke, deren Stil gut erhalten ist, Landschaftsensembles ohne Zeichen von Zivilisation, komplett historische Stadtansichten, die sich zum Beispiel für die Spielzeit zweiter Weltkrieg und DDR eignen, und große Objekte wie Hotels, Krankenhäuser, Schulen und Kasernen. (mz/Grit Pommer)