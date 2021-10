Zwei geschmückte Strohfiguren werben für die Kirmes in Kelbra.

Kelbra/MZ - Aufgrund des Sturmes wird die Eröffnung der Kelbraer Kirmes, der größten in der Goldenen Aue verschoben. Statt an diesem Donnerstag, wie geplant, wird das Volksfest erst am Freitag eröffnet. Beginn ist gegen 14 Uhr. Das teilte die Stadt Kelbra mit.