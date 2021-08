Wegen Blaualgen wird am Stausee Kelbra ein Badeverbot verhängt

Sonnenuntergang am Stausee Kelbra

Kelbra/MZ - Zwar laden die Temperaturen nicht zwingend dazu ein, aber: Baden ist ab sofort im Stausee Kelbra nicht mehr möglich. Denn wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilte, hat sich der Verdacht auf Blaualgen im Gewässer nach Laboruntersuchungen bestätigt. Es seien Badeverbotsschilder vor Ort angebracht worden, sagte Kreissprecher Uwe Gajowski.

Das Ordnungsamt Goldene Aue kontrolliere die Einhaltung des Verbots. „Die Gesundheitsaufsicht des Landkreises kontrolliert zudem die Gewässer einmal pro Monat. Bei Auffälligkeiten werden die Gewässer jedoch öfter beprobt“, so Gajowski. Eine Bekämpfung der Blaualgen am Stausee Kelbra sei nicht möglich. Dies könne man nur aussitzen, so der Kreissprecher. Sobald Entwarnung gegeben werden könne, werde man entsprechend informieren.

Zuletzt wurde in der Badesaison 2019 vom Baden im Stausee Kelbra abgeraten. Bestimmte Blaualgen (Cyanobakterien) bilden Giftstoffe, sogenannte Toxine, die bei den Badenden durch das Verschlucken des Wassers oder durch sehr langen Hautkontakt Erkrankungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Fieber, Hautreizungen oder allergische Reaktionen hervorrufen können.