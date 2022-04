Was sich die Bürgermeister in Mansfeld-Südharz vom neuen Landrat erhoffen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Bei André Schröder stand das Handy seit Sonntagabend nicht mehr still. Gratulationen und gute Wünsche gingen zum Sieg in der Stichwahl um den Posten des Landrats in Mansfeld-Südharz ein. Mit klaren 79,22 Prozent der Stimmen setzte sich der CDU-Kandidat dabei gegen seine AfD-Kontrahentin Cathèrine Kayser durch. Doch mit den guten Wünschen dürften sich auch einige Erwartungen an seine für sieben Jahre vorgesehene Amtsperiode knüpfen.