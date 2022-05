Was es derzeit am nächtlichen Himmel über Mansfeld-Südharz zu entdecken gibt

Die Perseiden gibt es auch in diesem Jahr wieder zu sehen. Dieser Schnappschuss ist dem Leiter des Planetariums in Aschersleben Matthhias Reinecker gelungen. Das Foto ist an der Endendorfer Mühle geglückt.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Sind Sie wunschlos glücklich? Wir hoffen doch nicht. Denn in den nächsten Nächten gibt es wieder jede Menge Gelegenheit zum Wünschewünschen. Die Perseiden. Ein Meteorstrom, dessen scheinbarer Ursprung im Sternbild Perseus liegt. Immer um den 12. August herum geraten die Gesteins- und Eisenbröckchen, die der Komet 109P/Swift Tuttle im All hinterlassen hat, in die Erdatmosphäre. Mit etwa 60 Kilometern pro Sekunde, so dass sie als Sternschnuppe verglühen.