Warum für die Kitas in Mansfeld ein Corona-Leitfaden erarbeitet wird

Mansfeld/MZ - Einen Leitfaden für kommunale Kindereinrichtungen zum Umgang mit Corona-Infektionen will die Stadtverwaltung Mansfeld erarbeiten. „Wir wollen uns mühen, das in den nächsten Tagen hinzubekommen“, kündigte Thorsten Oemler, Leiter des Kultur- und Sozialamtes, in der jüngsten Beratung des Kultur- und Sozialausschusses an.

Jenny Sander, Mitglied der Fraktion Freie Bürger Mitteldeutschland, hatte eine Handlungsanleitung angeregt. Ausgangspunkt waren Unsicherheiten in der Kommunikation zwischen Eltern und Mitarbeitern, die kürzlich nach Corona-Fällen in Kindereinrichtungen aufgetreten waren.

Corona-Leitfaden als Dokument für verlässliche Informationswege

Ihr zufolge soll in den Leitfaden unter anderem wie in einem Notfallplan aufgeführt werden, welche einzelnen Informationswege zu gehen sind. Wichtig sei dabei auch, konkrete Ansprechpartner in den jeweiligen Behörden samt Telefonnummern zu benennen - zum Beispiel, wenn es um erforderliche Quarantänebescheinigungen geht.

Amtsleiter Oemler verwies darauf, dass die Leiterinnen der kommunalen Einrichtung in der Vergangenheit über das Thema informiert worden sind und die Abläufe bereits bekannt seien. Nun soll trotzdem noch einmal alles schriftlich fixiert und in den jeweiligen Einrichtungen für die Mitarbeiter hinterlegt werden. Sanders Anregung war auch von anderen Ausschussmitgliedern und Ortsbürgermeistern unterstützt und begrüßt worden.

Ihr geht es um verlässliche und sichere Informationswege, wenn Mitarbeiter von Kindereinrichtungen mit Corona-Infektionen und deren Folgen im Kindertagesstättenbetrieb konfrontiert werden, die bislang noch nicht direkt damit zu tun hatten. Die Stadt Mansfeld betreibt Kindertagesstätten in Abberode, Großörner, Leimbach, Mansfeld und Großörner.