Warum ein elektronischer Schlüssel zum Problem für die Feuerwehr in Annarode wurde

Annarode/MZ - Ortsbürgermeister Wilfried Heilek schlägt Alarm. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Annarode hatten ihm zufolge eine Woche lang „keinen Zutritt zu ihrer Garage“. Der elektronische Schlüssel habe nicht funktioniert, weil seine Betriebszeit abgelaufen war. Der Schlüssel musste erst von einer angeforderten Firma neu aktiviert werden, damit die Mitglieder der Ortsfeuerwehr wieder in ihre Garage gelangen konnten.

„Die Sicherheit war in dieser Zeit nicht gewährleistet. Was wäre gewesen, wenn die Feuerwehr zu einem Notfall hätte ausrücken müssen“, fragt Heilek. Für den Ortsbürgermeister wäre die Ausstattung mit einem mechanischen Zylinderschloss die bessere Lösung. „Dann kann auch nichts passieren, wenn der Strom mal ausfällt“, meint er.

Kann ein Stromausfall zum Problem werden?

Stadtwehrleiter Ralf Müller bestätigt den Vorfall. Die Sorge, dass bei einem Stromausfall das elektronische Schließsystem bei der Feuerwehr in Annarode ausfallen könnte, teilt er nicht. Bei der eingesetzten Technik mit Transponder-Ausstattung kann aus seiner Sicht ein solches Problem nicht auftreten. Müller verweist darauf, dass die batteriebetriebene Technik nicht von der zentralen Stromversorgung abhängt.

Dass es zum vom Bürgermeister geschilderten Problem in Annarode kam, hatte laut Müllers Schilderungen einen anderen Grund. Normalerweise werden in den Gerätehäusern die Laufleistungen der Batterien des Schließsystems von Schloss zu Schloss zeitversetzt getaktet, erklärt er. Zum Beispiel im Abstand von zwei Wochen. Dadurch sei immer ein Zugang zur Garage möglich, wenn die Batterie an einem Schloss gewechselt werden muss. In Annarode soll sich das anders verhalten haben. Dort sei die Laufleistung der Batterien in den Schlössern einheitlich getaktet gewesen.

In der Stadt Mansfeld existieren insgesamt 15 Ortsfeuerwehren. Für den Zugang zu den Gerätehäusern werden verschiedene Schließsysteme genutzt - sowohl auf elektronischer als auch auf mechanischer Basis.