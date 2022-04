Warum die Landratswahl in Mansfeld-Südharz mit Interesse verfolgt wird

Bei der kommenden Stichwahl tritt André Schröder (CDU) gegen Cathèrine Kayser (AfD) an. Was ein Politikwissenschaftler und der Landkreistag dazu sagen.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen - Am kommenden Sonntag geht es in Mansfeld-Südharz erneut an die Wahlurne: In der Stichwahl um den Landratsposten tritt André Schröder (CDU) gegen Cathèrine Kayser (AfD) an. Schröder hatte im ersten Wahlgang mit 33 Prozent die meisten Stimmen erhalten, Kayser bekam gut 21 Prozent. Mittlerweile haben sich die übrigen großen Parteien im Kreis allesamt für CDU-Mann Schröder ausgesprochen, warnten teils davor, den „Landkreis zu isolieren und die Türen in alle Richtungen zuzuschlagen“, sollte AfD-Kandidatin Kayser gewählt werden. Zu Recht?