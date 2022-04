Warum der Wasserverband Südharz eine Satzungsänderung plant

Sangerhausen/MZ - Was vor ein paar Jahren unmöglich schien, könnte nun doch gelingen: die weißen Flecken auf der Karte des Wasserverbands Südharz zu tilgen. Berga hat vor ein paar Jahren die Trinkwasserversorgung an den Verband übertragen, seit diesem Jahr entsorgt er das Abwasser aus Agnesdorf und Questenberg. Es bleiben nur noch drei Orte übrig, in denen die Gemeinde Südharz die Ver- beziehungsweise Entsorgung erledigt: Uftrungen hinsichtlich des Trinkwassers, Rottleberode und Stolberg beim Abwasser. Das Land fordert, dass die weißen Flecken verschwinden, sonst könnte der Verband bis zu acht Millionen Euro Fördermittel zurückzahlen müssen.