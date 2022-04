Wann können die Schüler endlich wieder in die Heinrich-Heine-Schule in Sangerhausen gehen?

Sangerhausen/Eisleben - Am 2. September geht das neue Schuljahr los. Für die Schüler der Heinrich-Heine-Schule sollte es dann zurückgehen in ihr eigentlich angestammtes Gebäude in Sangerhausen. Doch daraus wird nichts. Vielmehr verzögern sich die Bauarbeiten am Schulkomplex in Sangerhausen erneut - um mindestens vier Monate bis Ende November.